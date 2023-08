CASAVANT, Ruth

(née Descarries)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Ruth Casavant (née Descarries), épouse de feu Gilles Casavant, survenu le 11 août 2023 à l'âge de 92 ans.Elle laisse dans le deuil ses quatre filles Madeleine, Micheline, Claudine (Michel) et Manon (Claude), ses petits-enfants Stéphanie, Sonia, Valérie, Dominick, Frédérick, Francis et Marie-Claude, ses arrière-petits-enfants Lily-Rose et Christophe ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé 1559 rue de Montarville à St-Bruno-de-Montarville le vendredi 1er septembre 2023 de 18h à 21h.Les funérailles seront célébrés le samedi 2 septembre 2023 à 10h en l'église St-Bruno-de-Montarville, 1668 rue de Montarville, St-Bruno-de-Montarville.Vous pouvez exprimer vos témoignages de sympathie par un don à la Société Alzheimer du Canada.