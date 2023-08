LACHANCE CARDIN, Solange



Au CHSLD des Hauteurs de Sainte-Adèle, le 6 août 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Solange Lachance Cardin, épouse de feu M. Jacques Cardin et fille de feu M. Laurent Lachance et feu Mme Marie-Ange Lavoie.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Steve (Marie-Claude), Stéphane (Francine), ses petits-enfants William, Samuel, Amélie, son frère Claude (Monique), ses beaux-frères et belles-soeurs, Jacqueline (Guy), Serge (Cécile), Johanne (Gilles), sa grande amie Lisette, Louis-Philippe (Catherine), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418 BOUL. LABELLE, ROSEMÈRE, J7A 3R8514-871-2020le samedi 26 août 2023 de 14h00 à 17h00. La réunion de prières aura lieu au salon ce même jour à 16h00.Les souvenirs et condoléances pour la famille Lachance peuvent être partagés sur :