THÉAUDIÈRE, Roger



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 10 août 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Roger Théaudière, époux de Mme Claudette Laflamme.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel, Lise (Steve) et Roger Jr, ses petits-enfants Jessica (Marc), Maxime (Marie-Pier, Cindy, Marie-Lise, Marie-Michèle, Sarah et Cynthia, ses arrière-petits-enfants, son frère Gilles (Liliane), sa soeur Francine (Bernard), ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré. La famille recevra parents et amis le samedi 26 août de 14:00 à 17:00 et de 19:00 à 22:00, à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINESUne liturgie sera célébrée ce jour même à 20:00 au salon.Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer.