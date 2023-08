YELLE, Zénon, PSS



Monsieur Zénon Yelle, PSS, a été rappelé à Dieu le 12 août 2023, à Montréal, à l'âge de 99 ans.Né à Saint-Rémi de Napierville, le 24 juillet 1924 dans le foyer de Rémi Yelle et Rose-Alma Amyot. Il était le 2e sur 14 enfants. Il a été ordonné prêtre le 12 juin 1949, incardiné au diocèse catholique de Montréal, admis dans la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice en 1951.Il a été missionnaire au Japon, au Séminaire de Fukuoka, de 1956 jusqu'en 2004. Il a accompli de multiples missions : membre de l'équipe des formateurs, professeur, économe et autres. Il a été un bibliste renommé, auteur et collaborateur de diverses publications et traductions, membre de divers comités et associations au Japon et ailleurs.Il laisse dans le deuil ses soeurs : Claire (religieuse SSA) et Céline (Jacques Rhéaume), ses frères : Gaëtan (Jeannine Gervais), Denis (Cécile Guérin), Jean-Pierre (Hélène Létourneau) et Bernard (Ghislaine Hamel), ses belles-soeurs : Rachel Giroux (feu Rosaire), Suzanne Côté (feu Laurent) et Blandine Viau (feu Yves), ses nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et sa large parenté, ainsi que ses élèves et ses confrères sulpiciens, notamment ceux qui sont au Japon.L'Eucharistie des funérailles aura lieu le samedi 26 août 2023 à 11 h, à la chapelle du Domaine du Fort de la Montagne, 2065, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H3H 1G6 (ancien Grand Séminaire de Montréal - Stationnements gratuits à l'arrière du bâtiment, au P4B, P4C et P6.) Elle sera présidée par Mgr Lionel Gendron, PSS, évêque émérite de Saint-Jean - Longueuil.L'exposition du cercueil et la réception des condoléances auront lieu le vendredi 25 août 2023, de 15 h à 17 h et de 19 h à 21 h, ainsi que le samedi 26 août à partir de 9 h, au Narthex de la chapelle du Domaine du Fort de la Montagne.L'urne sera déposée ultérieurement à la crypte de la chapelle du Domaine du Fort de la Montagne.La famille et les Sulpiciens tiennent à remercier l'équipe des soins du Service de Santé de la Résidence du Séminaire de Saint-Sulpice.Dans la foi, les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal partagent l'espérance qui s'enracine dans le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, renouvelé dans la célébration de l'Eucharistie. Ils vous invitent à manifester votre solidarité par la prière et l'Action de grâces pour la vie et le ministère sacerdotal que M. Zénon Yelle a exercé pendant 74 ans.RÉSIDENCE FUNÉRAIRELAURENT THÉRIAULT