CADIEUX TREMBLAY, Hélène



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Hélène Tremblay, survenu le 21 juin 2023, à l'âge de 92 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Claude Cadieux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvie, Diane, Alain (Louise) et Benoît (Christiane), ses petits-enfants Judith, Jonathan, Sarah, son arrière-petit-fils Zachary, ses frères Lorenzo, Bernard et Pierre, sa soeur Ginette, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 août 2023, de 16h30 à 19h à la :Une cérémonie sera célébrée à 19h, en la chapelle de la résidence funéraire.Un merci tout spécial aux soins palliatifs de la Cité de la Santé.