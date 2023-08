VALIQUETTE, Gilles



À Saint-Jérôme, le 28 juillet 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Gilles Valiquette, époux de feu Céline Kelso.Il laisse dans le deuil son fils Denis (Monique Lauzon), ses petits-enfants Christine (Sébastien), Stéphanie (Jean-Philippe), Éric (Vickie) et Patrick (Jimmy), ses arrière-petits-enfants Alexis, Xavier, Livia, Marjorie, Anaïs, Cédric et Sophia, ses frères Yves (Danielle), André et feu Guy, sa belle-soeur Johanne (Diane) Kelso, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 26 août 2023 de 13h à 17h au salon de la :Une liturgie de la Parole sera célébrée au salon ce même samedi à 16h30.