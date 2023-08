LASSONDE, Micheline



Le 14 août 2023, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Micheline Lassonde, conjointe de monsieur Pierre Gosselin.Outre son conjoint et grand amour de sa vie, elle laisse dans le deuil ses fils jumeaux Bruno (Coralie-Jade) et Marc-André (Vanessa), sa petite-fille Eleonore, sa mère Denyse Cloutier, sa soeur Lise (Roch), ses frères Jean-Claude (Chantal), Jocelyn (Tammy) et Jacques (Josée), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les proches au :McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tel : (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 25 août 2023 de 17h à 21h ainsi que le samedi 26 août 2023 dès 8h30. Une cérémonie suivra à 11h30 en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne.