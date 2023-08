PELLERIN, Thérèse

(née Desnoyers)



À Laval, le 7 août 2023 est décédée Mme Thérèse Pellerin (Desnoyers) fille de feu Georges-Étienne Desnoyers et feu Cécile Dansereau. Elle fut précédée par son mari feu Jean Pellerin.Elle laisse dans le deuil son partenaire Philippe Deguire, ses enfants Louis (Monique), Benoit (Johanne) et Lynn (Marc), elle laisse aussi plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances le mercredi 23 août 2023 de 16h à 20h au complexe :Une cérémonie aura lieu au même endroit à 20h.