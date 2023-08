MASSÉ, Jocelyne (née Allie)



À Laval, le 14 août 2023, est décédée Mme Jocelyne Allie Massé, fille de feu Ferdinand Allie et de feu Rose Descormiers.Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Pierre Massé, ses enfants Martin et Marc, ses frères Yvan (Hélène), Jean-Marc (Micheline), feu Denis (Chantale) et Alain (Denise), sa soeur Sylvie ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 août 2023 de 12h à 17h au complexeUne cérémonie aura lieu au même endroit à 17h.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.