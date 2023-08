4 escales qui donnent envie de visiter l'Abitibi-Témiscamingue

Pour des vacances qui sortent de l’ordinaire, la région de l’Abitibi-Témiscamingue est tout indiquée. Laissez-vous charmer par les grands espaces, par des expériences immersives originales et par des hébergements insolites qui vous reconnecteront à la nature.

1. S’évader au cœur d’un patrimoine naturel

Alija Bos / Photo fournie par Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Explorer le parc national d’Aiguebelle, c’est faire un véritable saut dans le temps en observant ses roches de 2,7 milliards d’années et les traces laissées par les glaciers. Une panoplie d’activités s’offrent à vous : canot, kayak, pêche, randonnée pédestre, vélo de montagne et des ateliers intéressants. Traversez le pont suspendu de 90 mètres, grimpez l’escalier le long d’un escarpement vertigineux et découvrez la faune présente dans le parc.

Alija Bos / Photo fournie par Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Prix : 9,55$ par adulte, gratuit pour les 17 ans et moins

Info : www.sepaq.com/pq/aig

2. Expériences immersives sur l’eau

Moment Factory

À Amos, Anisipi met en évidence l’importance de l’eau sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue à travers diverses expériences immersives. Les jeux de sons et de lumières parlent des vestiges du passage des glaciers encore visibles après plusieurs millénaires, des lacs, des rivières, et comment cette symbiose entre les éléments a façonné la région, sans oublier la déterminante présence des autochtones depuis 8000 ans.

Moment Factory

Moment Factory

À partir de 9$ par adulte et 5,50$ par enfant. Les prix varient selon le lieu.

Info : anisipi.com

3. Dormir dans les arbres

Vicky Neveux / Photo fournie par Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Nous avons tous caressé à un moment ou à un autre de notre enfance d’avoir une cabane dans les arbres où s’amuser et dormir entre amis. Entre Lemoine et l’Arbre réalise se rêve avec son complexe d’hébergement éco-touristique. Chaque habitation possède son identité, son décor unique et son panorama imprenable sur la nature. À moins de 10 minutes de Val-d’Or, vous vous retrouverez au cœur de la forêt boréale avec une vue sur le lac Lemoine, où il est possible de profiter de la plage par beau temps.

Mathieu Dupuis / Photo fournie par Tourisme Abitibi-Témiscamingue

À partir de 165$ par nuit.

Info : entrelemoineetlarbre.ca

4. Les Becs Sucrés-Salés

À la recherche d’un endroit où faire le plein de produits locaux? La boutique Les Becs Sucrés-Salés de Val-d'Or est une destination de choix pour goûter au savoir-faire des producteurs de la région. Caramel dulce de leche de Boréalait, gelée d’argousiers, sauce barbecue rhum et érable; vous y trouverez des produits fins pour ramener un peu de l’Abitibi-Témiscamingue avec vous.