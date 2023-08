LÉCUYER, Nicole



2 mai 1955 - 8 juillet 2023De St-Isidore, le 8 juillet 2023, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Nicole Lécuyer, épouse de M. Yves Laberge.Outre son époux Yves, elle laisse dans le deuil ses enfants Mélanie (Daniel), Jean-Sébastien (Mireille) et Audrey (Martin), ses petits-enfants Laurie-Anne, Laurence, Marianne, Anaïs, Louis-Pierre, Mathis, Rosalie, Félix et Benjamin, son beau-père Roméo Laberge (feu Fernande), ses frères et soeurs Mireille (Jean-Pierre), Robert (Linda), Hélène (Yves) et feu Gilbert, ses belles-soeurs Diane (Luc) et Lyne (Bernard), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraireLa famille recevra les condoléances en l'église paroissiale de St-Isidore (673 rue Saint-Regis, Saint-Isidore-de-Laprairie, Québec, J0L 2A0), le samedi 26 août 2023 de 10h à 11h, suivi des funérailles dès 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.https://cancerquebec.ca/La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Charles-Lemoyne pour les bons soins et services prodigués à Nicole.