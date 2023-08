POIRIER, Alain



15 février 1958 - 15 août 2023C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le départ trop tôt de notre pêcheur, chasseur et sportif tant aimé.À Montréal, entouré de son épouse Marie-France Berger et de ses enfants: Julie Poirier (Jean-Philippe), Marc-Antoine Poirier et Louis-Martin Poirier, il est parti pour un monde sans souffrance.Il laisse dans le deuil sa mère Thérèse Tremblay (feu Marcel) ainsi que ses frères et soeurs: Hélène Marion (feu John), Yolande Poirier, Madeleine Poirier (Guy), Serge Poirier (Sylvie), Danielle Poirier (Mario), feu Réal Poirier, feu Ghislaine Poirier et feu Yves Poirier. Il laisse également dans le deuil ses beaux-parents, Pierrette Rivard et Gérald Vachon, son beau-frère Michel Berger (Sylvie) ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines, sans oublier ses nombreux amis très chers à son coeur.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du Cancer des Cèdres serait le bienvenu.Les services se tiendront le 26 août 2023 au complexeLes visites seront à 10h30 jusqu'à 16h, un hommage aura lieu en même le salon à 15h30.