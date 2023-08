CLOUÂTRE, Claire



Le 24 juillet 2023, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Claire Clouâtre, épouse de M. Yves Boivin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Claire (Al), Mae (David), ses petits-enfants: Jayson-Amara, Diama-Célescia, Daphnée, Marilou, ses soeurs : Colette, Renée, Lucette et leurs conjoints, sa belle-soeur Sylvie, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 2 septembre 2023 de 13h à 14h à l'église St-Simon et Jude. La cérémonie suivra à 14h.