PATENAUDE JETTÉ, Madeleine



À Montréal, le 23 juillet 2023 est décédée à l'âge de 86 ans Madeleine "Mimi" Patenaude née Jetté. Elle est partie rejoindre André, l'amour de sa vie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carole, Diane (Richard), Daniel (Diane), Luc (France) et Jean-Marc (Isabelle), ses 9 petits-enfants et leurs conjoints et conjointes, ses 10 arrière-petits-enfants ainsi que ses frères Henri-Paul et Jacques, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 8 septembre 2023, de 11 h à 16 h à la :Une cérémonie sera célébrée à 16 h.À la place de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la recherche sur le cancer ou à l'Institut de cardiologie de Montréal.