COUSINEAU DÉPATIE Jeannine



De St Eustache, le 2 août 2023, est décédée Mme Jeannine Cousineau Dépatie, à l'âge de 99 ans, épouse de feu Rolland Dépatie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lorraine (Michel), Christiane, Robert (Évelyne), Jacques (Ginette), Michel (Suzanne), Jean-Yves (Francine) et Marie-France (Marc), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants ainsi que neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 août de 9:00 à 11:00 au:146 RUE ST LOUIS, ST EUSTACHELa cérémonie aura lieu à 11:00 au salon.