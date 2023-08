BEAULIEU, Thérèse (Rivet)



À Blainville, le 10 août 2023, est décédée à l'âge de 93 ans, Mme Thérèse Beaulieu, épouse de feu Gilles Beaulieu.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise, Normand et Serge, leur conjoint, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Yves, sa soeur Françoise ainsi que ses neveux et nièces.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la résidence Sunrise Fontainebleau (Blainville) pour leur dévouement exceptionnel et recevra vos condoléances au complexele lundi 28 août de 10h à 14h30. Une brève cérémonie commémorative aura lieu à 15h à l'église de La Purification située à en face du salon.S.V.P., Privilégiez un don à la Société Alzheimer à l'envoi de fleurs.