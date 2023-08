LÉTOURNEAU, Adhémar



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de M. Adhémar Létourneau survenu à Terrebonne, le jeudi 6 juillet 2023 à l'âge de 82 ans.Il laisse dans le deuil son épouse des 55 dernières années Hélène Bouchard, ses filles Isabelle (Alain) et Julie (Simon), ses petits-enfants Thomas, Julianne et Olivier, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos situé au 6700, rue Beaubien Est,le samedi 26 août 2023 de 11h00 à 14h00. Une cérémonie aura lieu le même jour dès 14h00, à la chapelle du complexe.En lieu des fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en l'honneur d'Adhémar.