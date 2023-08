CHARLAND, Nicole



Le 26 juillet 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Nicole Charland, épouse de feu M. Jean Claude Gaudreault.Elle laisse dans le deuil sa soeur Claudette (Réal Desjardins) et son frère Michel (Micheline Sergeries), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 26 août 2023 de 14h à 17h, au :Une cérémonie suivra à 17h, en la chapelle.