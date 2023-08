SAINT-PIERRE, Solange



C'est avec beaucoup d'émotions que nous vous annonçons le décès de Mme Solange Saint-Pierre, survenu trop rapidement le 11 aout 2023, à l'âge de 83 ans. Elle s'en va rejoindre son conjoint tant aimé, M. Paul Rousseau.Impliquée avec passion, douceur et bienveillance dans tous les aspects de sa vie dont auprès de sa famille qu'elle chérissait, elle nous manquera terriblement.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marceline St-Pierre Allaire (Hugues Claveau) et François St-Pierre Allaire (Hélène Lamontagne); ses petits-enfants : Pierre-Olivier Lafleur (Amélie Lamothe) et Louis-Mathieu Lafleur; les enfants de Paul : Martin et Pascal, et ses soeurs : Rita (Marcel Berger), Agathe, Lise (Bruno Strub), Madeleine et Rollande; ses belles-soeurs de la famille St-Pierre : Thérèse, Colette, Mariette, Suzanne, Lucette et son beau-frère Pierre ainsi que ses neveux, nièces. Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines des familles Pion, Tanguay et Chagnon, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle est partie rejoindre ses parents Adrien St-Pierre et Rollande Pion; ses frères et soeurs : Léon, Rolland, Réal, Jacques, Clémence, Michel, Denis, Gilles, Céline et René.Madame Saint-Pierre sera exposée le samedi 2 septembre de 10h30 à 14h à la244, RUE ST-PAULSAINT-PIE, QC J0H 1W0www.maisonfunerairemongeau.comLes funérailles auront lieu le jour même à 14h, en l'église de Saint-Pie.La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'hôpital Sacré-Coeur de Montréal pour leur humanité et les bons soins prodigués.