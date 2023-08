GAGNON, Suzanne



À Blainville, le 6 août 2023, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Suzanne Gagnon, épouse de M. Marc Touchette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Geneviève et Jonathan, les enfants de son époux : Catherine (Marc) et Jean Marc (Laurie-Anne), ses petits amours: Noémie, William, Charlie et Grégoire. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères feu Jean, Alain (Jacqueline), Michel (Andréa) et Sylvain, le père de ses enfants Julien Champagne ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie situé au 3955, chemin de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, Qc, H4N 2N6le samedi 26 août 2023 dès 13h, suivi des funérailles à 16h.Au lieu de fleurs, un don serait apprécié, en la mémoire de Suzanne Gagnon, à la Fondation Pallia-Vie St-Jérôme.