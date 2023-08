LEVASSEUR, Marie-Paule

(St-Onge)



À la Maison Au Diapason de Bromont, le 16 août 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée Madame Marie Levasseur, fille de feu Léon Levasseur et de feu Yvette Audet et épouse d'André St-Onge, demeurant à Bromont et originaire de Shawinigan.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux filles : Annie (Yannick Gagnon et ses enfants Jacob et Elie) et Martine (Rémi Filion) ; ses petits-enfants : Samuel (Chloé Lauzon), Justin, Théa, Raphaëlle et Justine ; ses soeurs : Renée (feu Gérard Maurais) et Denise (Jean-Guy St-Onge) ; son beau-frère Michel St-Onge. L'ont précédée, ses soeurs : Louise (feu Bernard Dargis), Michèle, Huguette (Raymond Gauvin) et (Roland Bouchard), Danièle (feu Roger Coté) et son frère Henry (Ginette Lafond). Elle laisse aussi ses neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s.La famille accueillera parents et amis au salon :JARDINS FUNÉRAIRES BESSETTE682, RUE SHEFFORD, BROMONTle vendredi 25 août 2023, à compter de 12 h, suivi des funérailles à 16 h, en l'église Saint-François-Xavier de Bromont. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure, au cimetière St-Joseph de Shawinigan.La famille remercie l'équipe de cancérologie et soins palliatifs à domicile du CLSC La Pommeraie ainsi que le personnel de la Maison Au Diapason, pour l'accompagnement et les bons soins prodigués.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'UQTR pour le soutien de la recherche sur le cancer.fondationuqtr/IMCAN/