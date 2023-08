BEAUSOLEIL, Marie-Paule



Le 24 juillet 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée paisiblement Mme Marie-Paule Beausoleil, épouse de feu André Pépin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean-Marc (Maryse Verdon), François (Sylvie Piché) et Pierre, ses petits-enfants Amélie, Caroline, Marc-Olivier, Marie-Ève, Jean-François, ses arrière-petits-enfants Élizabeth, Henri, Chloé, Billie, son frère Jean-Michel et ses soeurs Lorraine et Danielle, ses nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis(es).La famille recevra les condoléances le samedi 26 août 2023 de 12h00 à 15h00, suivi des funérailles en la chapelle de :6500 BD COUSINEAUSAINT-HUBERT, QC J3Y 8Z4La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Le Quartier de St-Jean-sur-le-Richelieu, pour leurs bons soins durant les dernières années.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Mission Bon Accueil.