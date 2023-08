MORIN, Romuald



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre père Romuald Morin à l'âge de 87 ans. Il est décédé à la maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges après une bataille contre un cancer fulgurant.Il fut un père, beau-père, grand-père et arrière-grand-père exceptionnel, devoué et aimant envers sa famille ainsi qu'un frère, beau-frère et oncle tout autant présent. Il fut également un conducteur d'autobus scolaire marquant pour des centaines d'élèves.Il était l'époux de feu Adrienne Savoie. Il laisse dans le deuil ses enfants: Joëlle (Sylvain), Yvane (Richard) et Guillaume (Joanne); ses quatre petits-enfants: Charles-Olivier (Karina), Alexandra (Jonathan), Camille (Mathieu) et Léandre (Roseline) ainsi que trois arrière-petits-enfants: Alice, Daphné et Tom. Il laisse également dans le deuil les deux familles et tous ses amis.Il sera exposé le vendredi 25 août de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 26 août à compter de 9h au22025 TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC, H9X 0B2514 457-4440Famille, parents et amis sont invités à se joindre à nous et à se rassembler afin de partager de bons souvenirs de notre cher papa. Une célébration de sa vie aura lieu au même endroit le samedi 26 août à 11h.En guise de sympathie, des dons à la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges seraient appréciés.Visitez :