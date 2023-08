GAUTHIER ST-JEAN, Thérèse



De Sainte-Thérèse, le 8 août 2023, à l'âge de, est décédée madame Thérèse Gauthier. Elle rejoint son époux monsieur Jean Roger St-Jean.Elle laisse dans le deuil ses filles Audette (feu Lionel Kingsbury) et Georgine (Marcel Lamarche), ses petits-enfants Sonia (Éric), Éric (Amélie), Odile (Jean-Pierre) et Daniel (Élizabete), ses arrière-petits-enfants Jean-Félix (Rosalie), Catherine, Christine (Xavier), Michaël, Léa-Kim, Jacob et Élie, ses cousins, ses cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Sainte-Scholastique située au 10145 rue St-Vincent, Mirabel, QC, J7N 2Y1, le samedi 26 août 2023 de 14h à 15h. Une cérémonie suivra dès 15h.www.salonsfunerairesguay.com