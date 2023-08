Quoi faire à Bordeaux: nos 14 meilleures adresses dans la capitale mondiale du vin

Profitant d’un vent de fraîcheur depuis quelques années, Bordeaux est une ville de France à taille humaine qui invite à la flânerie à travers son centre historique qui recèle de restaurants, de bars à vin, de cafés et de boutiques. Mais puisque la sélection est aussi grande que variée, on vous propose notre liste des bonnes adresses à tester lors de votre passage dans la capitale mondiale du vin.

Unsplash / Guillaume Flandre

Erika Tremblay

C’est l’adresse à retenir, près de la place Gambetta, pour bruncher dans un cadre sympathique. Du mercredi au dimanche, le menu affiche différentes formules (carni, végétarien et végane) avec un choix de boissons chaudes et froides pour vous assurer de partir la journée du bon pied. Régalez-vous de crêpes au caramel salé ou d’une tartine aux œufs brouillés, tout en admirant les passants à travers les grandes fenêtres de l’établissement.

71 rue Judaïque

Installé dans un ancien collège irlandais, le restaurant Orta nous séduit instantanément avec sa cuisine inventive qui met en valeur les légumes de saison et les poissons. En salle comme en terrasse, l’ambiance est conviviale ce qui en fait l’endroit idéal pour un souper entre amis ou un tête-à-tête. Psitt! Après un repas tout en fraîcheur, impossible de ne pas vous laisser tenter par la carte des desserts.

3 bis Rue du Hâ

Unsplash / Alexis Gerbaud

Plongez dans l’univers du vin comme jamais vous ne l’avez fait auparavant grâce à ce musée et ses expositions interactives. Selon le temps dont vous disposez, le guide audio vous propose un parcours personnalisé ou une formule libre. On vous suggère fortement de réserver 2 à 3 heures pour votre visite. Cette dernière, qui se termine sur la terrasse panoramique située au 8e étage de l’édifice en forme de carafe, est accompagnée d’un verre de vin... de Bordeaux de préférence!

134 Quai de Bacalan

Erika Tremblay

Pour faire un petit saut en Irlande à travers l’assiette et boire un café préparé dans les règles de l’art, posez-vous dans cet établissement de la rue Fondaudège. Nommé en hommage à la déesse souveraine du pays, le café Eriu propose un menu brunch super alléchant, élaboré à partir des ingrédients de saison. Le café est si bon que vous en redemanderez une tasse!

119 rue Fondaudège

Dans le joli quartier des Chartrons, cette boutique de vêtements et d’accessoires mode et déco regroupe uniquement des marques françaises, dont certaines sont même bordelaises. La fondatrice les sélectionne minutieusement afin que tous les articles correspondent à ses critères, ce qui veut notamment dire fabrication européenne à 100 %, matières écologiques, produits durables, et transports réduits.

76 rue Notre Dame

Pour manger à prix abordable dans le Vieux Bordeaux, notez bien l’adresse de ce restaurant situé sur la place du Parlement. Au menu, vous retrouvez une vaste sélection de tartines et de cassolettes, mais également des desserts faits maison qui ont très bonne réputation. Petit conseil: demandez une table dans la salle du deuxième étage qui affiche une décoration très originale, en plus d’offrir une jolie vue.

12 Place du Parlement

Erika Tremblay

Empruntez la navette fluviale, ou le pont de pierre, pour traverser la Garonne et rejoindre la rive droite de Bordeaux afin de vous imprégner de l’univers éclectique du projet Darwin éco-système. Au cœur de cette ancienne caserne désaffectée, vous croiserez autant des familles et de jeunes skateurs que des passionnés d’art de rue et des visiteurs curieux. Selon vos envies, vous pourrez boire un verre, manger des plats bio, bouquiner, flâner et même dénicher une paire de chaussures recyclées de la marque Veja.

87 Quai des Queyries

Au pied de la Grosse Cloche, cette petite pâtisserie sert, selon plusieurs, l’un des meilleurs cannelés de Bordeaux. Offerts en version classique, vanille, végane ou sans sucre, ces petits gâteaux caramélisés typiquement bordelais feront rêver vos papilles jusqu’à votre retour de voyage. Pensez alors à prendre une boîte pour emporter avant de quitter la ville.

53 rue Saint-James

Caché au fond d’une petite rue du Vieux-Bordeaux, ce café attire une faune mixte venue boire un espresso au comptoir ou prendre le temps de jaser autour d’un latte et d’une madeleine. Les boissons chaudes y sont servies dans de jolies tasses en céramique confectionnées spécialement pour l’établissement. De son côté, le café est fraîchement torréfié dans les installations de Darwin éco-système auxquelles vous pourrez jeter un coup d'œil lors de votre visite.

12 rue de la Vieille Tour

En opération depuis moins d’un an, ce commerce, qui fait à la fois figure de cantine sur l’heure du lunch que de marché de produits bio, propose une formule qui saura charmer vos papilles. Le menu du jour est inspiré par les récoltes du moment, alors que chaque ingrédient provient de la ferme de l’établissement ou de partenaires situés dans un rayon de 20 km. Le verdict: le service est super sympathique et les saveurs sont épatantes en bouche!

18 rue Sainte-Colombe

Erika Tremblay

Vous connaissez probablement la marque de soins Caudalie, mais saviez-vous que cette dernière est née à Bordeaux, au cœur même des vignes? Lors de votre exploration du centre historique, n’hésitez surtout pas à vous offrir un soin en boutique. Toutefois, pour vivre une expérience unique, rendez-vous au spa Les Sources de Caudalie à environ 13 km de la ville. Logé dans le Château Smith Haut Lafitte, cet établissement de prestige vous propose une séance de détente ultime avec vue sur la nature environnante.

45 cours de l’Intendance et Chemin de Smith Haut Lafitte

Les adeptes de lecture se sentiront dans leur environnement dès qu’ils passeront les portes de cette librairie indépendante du Vieux-Bordeaux. En opération depuis 1896, cette institution renferme plus de 180 000 ouvrages classés soigneusement par thème sur une superficie de 2700 m2. Si vous aimez bouquiner, vous pourrez définitivement y passer des heures.

15 rue Vital-Carles

Les bonnes adresses pour savourer votre dose de caféine matinale ne manquent pas à Bordeaux, mais celle-ci se démarque du lot. Non seulement le service est ultra sympathique, mais l’environnement est inspirant à souhait et le café est torréfié quotidiennement de manière artisanale. Bref, c’est le gage d’un moment de qualité que vous soyez seul ou accompagné.

69 rue des Ayres

Unsplash / Pierre Ducher

Que vous souhaitiez acheter un grand cru ou découvrir les vins de petits producteurs, courrez chez ce caviste du centre historique. Les employés n’ont qu’une seule mission: vous conseiller et vous faire déguster leurs plus belles découvertes afin que vous repartiez avec des bouteilles que vous prendrez plaisir à boire et à partager avec vos convives.

2 rue du Pas-Saint-Georges