LAUZON, Roger



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 15 août 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Roger Lauzon, époux de feu Mme Jeannine Landry.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Nada), Solange, Normand (Isabel), France (feu Jean Denis) et François (Maryse), ses petits-enfants Josiane, Mathieu, Mélanie, Karen et Marie-Pier, ses arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, il fut incinéré.La famille recevra parents et amis le dimanche 27 août de 14:00 à 17:00, à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINES