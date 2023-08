Cinq séries inspirantes

Les histoires de résilience font toujours de la bonne télé. Les épreuves attristent, mais les retours rassurent et galvanisent. Pour parvenir à effacer des moments de vie difficile, il faut s’accrocher et croire que les choses peuvent se transformer. Regarder l’une ou plusieurs de ces cinq productions redonne espoir.

Le sauvetage de l’impossible

(v.a. Thai Cave Rescue)

Photo fournie par Netflix

Passer quelques jours emprisonnés sous terre et s’en sortir vivant relève de l’exploit. Imaginez maintenant être pris pendant près de trois semaines ! Cette histoire, c’est celle de plusieurs adolescents et de leur entraîneur de soccer, dans une grotte inondée de Thaïlande. Ce récit est marqué au fer rouge par la résilience et les efforts. Inspirée d’un événement survenu en 2018, cette minisérie est la plus récente œuvre qui s’intéresse à ce cas vécu où, une fois de plus, l’espoir brille dans un lieu sombre.

▸ 6 épisodes sur Netflix

Policiers-plongeurs

Photo fournie par Vrai

Pour certains, faire le deuil passe par la présence d’un corps, même inanimé et transformé. Il faut voir le disparu pour passer à autre chose. Or, les choses ne sont pas simples quand le corps d’un disparu est emporté par les eaux. Il faut faire confiance à des policiers-plongeurs comme ceux de la Sûreté du Québec qui font fi de conditions difficiles pour offrir du réconfort. Grâce à cette série documentaire, on découvre un travail intrigant et nécessaire. Une profession méconnue qui joue un grand rôle dans la vie d’âmes endeuillées.

▸ Huit épisodes pour les abonnés de Vrai

Après la Romaine

Photo fournie par Radio-Canada

Les convictions environnementales sont souvent testées. Il y a des moments où on savoure des victoires, mais d’autres où on encaisse des défaites. Heureusement, il y a toujours des batailles à mener. Et des artistes prêts à la confrontation. Pour Roy Dupuis, le combat afin de protéger la Romaine s’est soldé par un revers. Il retourne sur les lieux pour constater, avec tristesse, que les choses ont grandement changé. Le sentiment d’impuissance est palpable, mais il y a une lueur d’espoir à l’horizon, car la rivière Magpie, la petite sœur de la Romaine, peut encore être sauvée.

▸ À regarder sur Tou.tv

Désobéir : le choix de Chantale Daigle

Photo fournie par Crave

Le corps de la femme lui appartient. Et Chantale Daigle était prête à tout pour prendre ses propres décisions. Ne voulant pas de l’enfant qui s’apprêtait à grandir dans son ventre, elle a affronté la justice, en 1989. Car le père, Jean-Guy Tremblay, cet homme avec qui elle ne souhaitait plus former un couple, voulait voir le fœtus se développer. Déterminée à aller jusqu’au bout de sa démarche, la jeune femme a été entendue par la Cour suprême du Canada. Une minisérie québécoise qui nous ramène à une époque frustrante, mais révolue ici.

▸ 6 épisodes diffusés sur Crave

Tenace : l’histoire de Michael J. Fox

(v.a. Still : A Michael J. Fox Movie)

Photo fournie par AppleTV

L’année 1998 tire à sa fin quand Michael J. Fox lance une « bombe » lors d’une entrevue au magazine People : il a la maladie de Parkinson. Dès lors, la carrière de l’acteur canadien en prend pour son rhume, au cinéma, mais surtout à la télé, alors qu’on lui confiait encore les rôles principaux. Toutefois, les années ont beau passer, l’artiste continue de composer avec son état de santé. Dans ce documentaire, il revient sur sa carrière couronnée de succès et sur sa maladie, rappelant à quel point il est fort.

▸ Sur Apple TV+