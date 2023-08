Comment maximiser l’utilisation des sangsues?

Ces petites bêtes aquatiques à l’allure répugnante sont de plus en plus populaires auprès des pêcheurs de dorés et de diverses autres espèces.

Plusieurs boutiques spécialisées et commerces de détail vendent ces appâts vigoureux. Retenez que pour être performants et attirants aux yeux des prédateurs, ils doivent demeurer énergiques et avoir la bougeotte.

Garder au frais

J’ai réussi à conserver plus d’une centaine de sangsues de l’ouverture de la pêche en mai jusqu’à la fin des vacances au début août. Un client de François Labelle, propriétaire du magasin Le coureur des bois à Mont-Laurier, a gardé les siennes en vie du printemps jusqu’au milieu de l’hiver.

Comme je vous l’expliquais en juin dernier, le pêcheur doit les conserver dans de l’eau glaciale en tout temps. Puis, tous les deux jours, il faut se débarrasser de l’eau contaminée par les toxines et les excréments, et la remplacer par de l’eau provenant d’un puits, d’un lac ou en bouteille, qu’on aura refroidie au préalable. Il faut éviter à tout prix le liquide des robinets urbains qui contient des traces de chlore.

Là où ça se gâche

Le gros problème avec les sangsues, c’est quand on va à la pêche et que l’eau de leur contenant passe d’une température de 3-4 °C à plus de 20-25 °C. Elles deviennent alors amorphes, avec peu d’énergie, et elles s’intoxiquent dans le liquide, qui se salit très rapidement à cause du limon et des rejets corporels. Même si vous les remettez au frigo par la suite, dites-vous bien que le mal est fait.

Plusieurs se contentent d’apporter une petite quantité, au risque d’en manquer, plutôt que de mettre en danger toute leur réserve.

Solution simple

J’utilise personnellement une glacière en plastique rigide avec poignée basculante. Son intérieur mesure 12 po de long, par 7 de large et 7 1⁄2 de hauteur. J’ai trouvé un plat de type Tupperware avec un couvercle qui épouse bien les formes internes. Je le remplis d’eau et le fais geler. Ce récipient sert de matelas de glace sur lequel je dépose un pot de crème glacée rond de 2 litres contenant mes sangsues. J’ajoute deux bouteilles d’eau gelée qui aideront à maintenir la température froide. Je pourrais même les boire au besoin.

Peu importe le type de glacière, il suffit d’optimiser le tout pour garder le précieux contenu bien au froid.

À la pêche

Rendu sur place, je laisse les bestioles dans leur pot et je retire le couvercle souple. Quand j’ai besoin d’en prendre une, je n’ai qu’à basculer la partie supérieure et à me servir.

Un bon truc pour facilement empaler les sangsues consiste à leur laisser une seconde ou deux pour que leur ventouse s’agrippe sur un de vos doigts. Une fois qu’elles seront ainsi positionnées, il ne reste plus qu’à enfiler l’hameçon de part en part de leur corps, juste sous la ventouse.

Bonne pêche !

