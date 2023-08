Dans l’œil du Québec inc.: le PDG de Power passe à la Caisse

Dans cette chronique publiée toutes les deux semaines, nous faisons un survol des transactions d’initiés et des investissements dans les entreprises québécoises.

Jeffrey Orr empoche plus de 4 M$

Le grand patron de Power Corporation, Jeffrey Orr, a réalisé un profit de près de 4,4 millions de dollars en exerçant des options d’achat d’actions du conglomérat montréalais, cette semaine. Le chef des finances de Power, Gregory Tretiak, a quant à lui touché plus de 350 000$, également avec des options. Le titre de l’entreprise est en hausse de plus de 15% depuis le début de l’année. Rappelons qu’en juin, M. Orr avait acheté pour plus de 870 000$ d’actions de Power.

Louis Vachon achète du Bell

Photo d'archives, Ben Pelosse

Administrateur de BCE (Bell Canada) depuis octobre 2022, Louis Vachon a acheté pour près de 280 000$ d’actions du géant des télécommunications, cette semaine. L’ancien PDG de la Banque Nationale en détient désormais pour environ 825 000$. Le titre de BCE est en recul de plus de 15% depuis le début de l’année.

Pierre Beaudoin exerce des options

Photo tirée du site web de Bombardier

Le président du conseil d'administration de Bombardier, Pierre Beaudoin, a empoché près de 275 000 $ en exerçant des options de l'avionneur, cette semaine. Le titre de Bombardier a gagné plus de 60 % au cours des 52 dernières semaines.

De jolis gains chez CGI

Photo tirée du site web de CGI

Le chef de l’ingénierie d’affaires chez CGI, Mark Boyajian, a réalisé un gain de plus de 2,2 millions de dollars en exerçant des options de l’entreprise québécoise, la semaine dernière. Le responsable des solutions de propriété intellectuelle, Dave Henderson, a quant à lui encaissé près de 720 000$ avec ses options. Le titre de CGI a progressé de près de 15% depuis le début de 2023.

Une PME vendue à des Américains

Photo tirée du site web de MAC Métal

Le groupe Cornerstone Building Brands de Caroline du Nord a annoncé cette semaine l’acquisition de MAC Métal Architectural de Longueuil pour une somme qui n’a pas été divulguée. Fondée il y a plus de 30 ans, MAC conçoit et fabrique des produits de revêtement mural et de toiture en acier haut de gamme. La PME emploie environ 100 personnes. Quant à Cornerstone, l’entreprise compte plus de 20 000 salariés.

Le grand patron de TFI encaisse

Photo tirée du site web de TFI International

Alain Bédard, PDG de TFI International, a fait un profit de près de 2,9 millions de dollars en exerçant des options de l’entreprise de camionnage, cette semaine. Depuis le début de l’année, M. Bédard a empoché plus de 22 millions de dollars grâce à des options de TFI.

La Fondation Saputo achète encore

Photo d'archives Ben Pelosse

Le fondateur de Saputo, Lino Saputo, a acheté pour tout près de 6 millions de dollars d’actions de la multinationale des produits laitiers, cette semaine. La transaction a été effectuée pour le compte de la Fondation Mirella & Lino Saputo. Depuis 2021, l’organisme de bienfaisance a acquis pour environ 136 millions de dollars d’actions de Saputo.

Des options payantes chez 5N Plus

Photo tirée de LinkedIn

Le chef des finances de 5N Plus, Richard Perron, a touché 355 000$ en exerçant des options de l’entreprise montréalaise. Ancien cadre d’ArcelorMittal, M. Perron est à l’emploi de 5N depuis 2014. Le titre de l’entreprise, qui produit des semiconducteurs spécialisés et des matériaux de haute performance, a gagné plus de 20% depuis le début de 2023.