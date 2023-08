Symphonie des Fleurs: de la poésie en lumières à Terrebonne

Une soirée poétique et lumineuse qui fait du bien, où la beauté de notre monde nous est racontée, une fleur scintillante à la fois. Voilà l’expérience à laquelle nous convient les créateurs d’illumi par Cavalia avec leur nouveau parcours Symphonie des Fleurs présenté jusqu’au 30 septembre à Terrebonne.

Normand Latourelle a de quoi être fier. L’immense champ de fleurs dont a rêvé l’homme derrière illumi : La féerie de lumières au cours des derniers mois a enfin été insufflé de vie lumineuse lundi en soirée avec la grande première de Symphonie des Fleurs.

Photo Sarah-Émilie Nault

Contemplation et poésie

Le concepteur ne nous avait pas menti en nous promettant un événement versant cette fois plutôt dans la contemplation et la poésie. Symphonie des Fleurs jette un doux regard sur les beautés de notre monde.

Si les chiffres sont impressionnants (100 000 fleurs DEL plantées à la main à l’aide d’une perceuse, plusieurs centaines de milliers de câbles savamment enfouis sous la terre, 600 000 diodes, 200 fleurs géantes formant le Paradis des géants et un terrain représentant les trois quarts de la superficie du parc La Fontaine), c’est l’inventivité et la poésie dans la créativité qui attendrissent le plus.

Photo Sarah-Émilie Nault

Beautés du monde

C’est assis dans l’espace gradins que cette histoire se dévoile tout d’abord à nous, le temps d’une présentation de 18 (trop courtes) minutes alliant musique et chorégraphies lumineuses.

On y admire l’ensemble de cette immense œuvre multimédia se mouvant au rythme des arrangements symphoniques ; une composition de sir Paul McCartney interprétée par l’Orchestre symphonique de Londres. Le tout porté par la voix de l’écrivain Raôul Duguay qui relate, de manière ludique, l’histoire de la création. Pour la version anglaise, livrée dans des écouteurs qui sont prêtés aux spectateurs, on a fait appel au chanteur Jim Corcoran.

Surprise lorsque de larges projections prennent vie sur un écran géant invisible dressé sur un plan d’eau ; le tout donnant l’impression qu’ici le soleil et là, la mer s’élèvent, majestueux, au-dessus des champs.

« Les étoiles sont les fleurs du ciel et les fleurs sont les étoiles de la Terre », murmure le poète de 84 ans qui a composé ce texte expressément pour la Symphonie des Fleurs.

On prend ensuite tout le temps qu’il faut pour se balader à travers cet ample parcours illuminé, marcher main dans la main dans le « tunnel de l’amour » (un tunnel bourgeonnant de 100 000 lumières), admirer de près ces fleurs immortelles multicolores et tenter de comprendre le mécanisme derrière ces lucioles volant au-dessus des boutons ; mais pas trop tout de même, car notre seul souhait est de garder ces moments magiques intacts.

« On a tous besoin de beau et de positif, confiait récemment le fondateur au Journal. Notre objectif est que les gens soient touchés et se sentent bien. » Voilà un pari joliment réussi.

L’expérience Symphonie des Fleurs est présentée jusqu’au 30 septembre à la Montée des Pionniers, à l’intersection des autoroutes 40 et 640, à Terrebonne.

Billets : symphoniedesfleurs.com.