De succulentes barres tendres maison parfaites pour la boîte à lunch!

La rentrée scolaire et le retour de la boîte à lunch signifient pour plusieurs avoir à composer avec les restrictions alimentaires de nos enfants allergiques ou celles mises en place par l’école. Avec ces barres tendres maison, il n’y aura plus de casse-tête ! Elles sont nourrissantes, pas trop sucrées et se préparent en un rien de temps.

Les conseils de Science et Fourchette

Pour dénicher les meilleures collations sans allergènes à l’épicerie, il faut s’assurer de lire les étiquettes des produits qu’on met dans notre panier. Au Canada, la loi sur l’étiquetage oblige les fabricants à indiquer les allergènes prioritaires, après la mention « Contient » à la suite de la liste d’ingrédients.

Donne 18 barres

Préparation : 15 min

Cuisson : 5 min

Repos : 1 à 2 heures

Ingrédients

85 g (6 c. à soupe) de beurre, non salé

70 g (1/3 tasse) de cassonade

60 ml (1/4 tasse) de miel

Le jus de 1/2 citron

Une pincée de sel

200 g (2 tasses) d’avoine à cuisson rapide

70 g (1 3/4 tasse) de céréales de riz brun croustillant (de type Rice Krispies)

50 g (1/2 tasse) de noix de coco râpée

30 g (1/4 tasse) de graines de chia blanches

Le zeste de 1 citron

Préparation