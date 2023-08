[EN IMAGES] Un été marqué par des changements climatiques plus visibles que jamais

Jamais les effets des changements climatiques n’ont été aussi visibles que cet été, où de nombreux événements météorologiques extrêmes ont sévi partout dans le monde.

«Il y a eu beaucoup, beaucoup d’événements qui sortent de l’ordinaire. C’est vraiment par leur accumulation que [les changements climatiques] ça commence à devenir de plus en plus concret», explique Philippe Lucas-Picher, professeur au Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l’UQAM.

Nombreux records de chaleurs, feux de forêt dévastateurs dans plusieurs pays et inondations causées par des pluies diluviennes: la planète a connu un été pour le moins effrayant qui deviendra «la normalité dans 20 ou 30 ans», selon. M. Lucas-Picher.

«Ça devient un peu évident qu’on est dans un nouveau régime climatique», ajoute le professeur.

Christopher McCray, spécialiste en simulations et analyses climatiques chez Ouranos, espère de son côté que les derniers mois mèneront à une meilleure prise de conscience quant aux changements climatiques.

Des canicules d’une chaleur extrême ont étouffé de nombreux pays partout sur la planète, qui a enregistré en 2023, le mois de juillet le plus chaud de son histoire.

«De vivre ces choses-là, ça frappe l’imaginaire», conclut-il.