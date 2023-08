Des matériaux de construction de seconde main pour une fraction du prix (et pour une bonne cause)

Les deux magasins Habitat pour l’humanité, dont l’un est à Montréal-Nord et l’autre à Saint-Henri, ont pour mission de récupérer et de donner une seconde vie à une foule de matériaux, meubles, accessoires déco et autres, neufs ou d’occasion. L’endroit idéal pour dénicher une foule d’articles, surtout lorsqu’on rénove une pièce de la maison.

Ce que l’on trouve dans les magasins d’Habitat pour l’humanité

Vous refaites le filage d’une lampe ou terminez la rénovation de la salle de bain ? Il y a fort à parier que vous trouverez ici ce qu’il vous faut. L’enseigne de Montréal-Nord, d’une superficie de 10 000 pi2 est celle qui propose le plus de matériaux de construction et de rénovation : portes, persiennes, lavabos, étagères, armoires de cuisine, outils, articles de plomberie et de quincaillerie, céramiques, peinture et luminaires en tout genre.

Ce sont des produits de fin de série, en surplus ou saisonniers, des dons d’entreprise en rénovation, donc beaucoup sont neufs et même encore dans leur boîte. Ils sont vendus à une fraction du prix initial et l’inventaire se renouvelle chaque semaine par de nouveaux arrivages. L’organisme reçoit aussi beaucoup de dons de particuliers.

On y déniche donc des meubles et accessoires déco d’occasion et en tout genre. Chaque visite est une surprise et promet une petite trouvaille !

Mission : donner l’accès à la propriété

Les profits des ventes aident à faciliter, voire financer l’accès à la propriété aux familles à revenu modeste vivant dans des conditions de logement précaires.

Fondé en 1976, cet organisme de bienfaisance d’envergure internationale est présent dans plus de 70 pays et s’est implanté au Canada en 1985. On compte plus de 100 magasins au Canada, dont deux au Québec, à Montréal.