DESJARDINS, Denise



À Lachenaie, le lundi 14 août 2023 est décédée, à l'âge de 84 ans, Mme Denise Desjardins, épouse de feu M. Bernard Théorêt.Elle laisse dans le deuil ses enfants Line Noël et Guy Noël, ses petits-enfants Yannick, Jessica, Audrey et feu Marc-André, ses arrière-petits-enfants Mikaella, Sarah Maude, James, Raphael et Louka, ses frères et soeurs Claudette, Pierrette, Francine, Ghislaine, Ginette, feu Cécile, feu Nicole, feu Madeleine, feu Réal, feu Gilles et feu Serge, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.