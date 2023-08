LAUZIER-BLANCHETTE

Yolande



À La Prairie, le 31 juillet 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Yolande Blanchette, épouse de feu M. Lucien Lauzier.Elle laisse dans le deuil ses fils, Marc et Denis, ses petits-enfants, Jonathan (Lysiane), Didier (Julia) et Jessica (Etienne), ses arrière-petits-enfants, Charles, Arielle et Coralie, son frère Régent, ses belles-soeurs, Jacqueline, Pierrette et Suzanne, ses neveux, ses nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Merci à Fatima, son amie et aidante naturelle, au personnel du Domaine des Cascades et du CHSLD de La Prairie, soins palliatifs pour leur soutien et les bons soins prodigués.La famille vous accueillera le samedi 26 août à compter de 9h30 au complexe funéraire :Suivra une petite cérémonie en la chapelle du complexe à 11h.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.