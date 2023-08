FRENETTE, Diane

C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Diane Frenette, survenu le 17 juillet 2023, à l'âge de 74 ans. Elle était l'épouse de monsieur Jacques Levasseur et fille de feu Paul-Émile Frenette et de feu Lucille Demers.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Geneviève Levasseur (Jean-Yves Chartrand), Mathieu Levasseur (Valérie Dénommé); ses petits-enfants, Olivier Levasseur, Raphaël et Simon Chartrand, ses frères et soeurs, Raymond Frenette (Jocelyne Arvisais), Jacques Frenette (Marjolaine Lemay), Carmen Frenette (Marc Proulx), Jean Frenette (Céline Héroux), feu Denis Frenette (Suzan Sidwell), Sylvie Frenette (Jacques Marier), ses beaux-frères et belles-soeurs, feu André Levasseur (Gaétane Dénommé), feu Colombe Levasseur, Louis Levasseur (Élaine Leblanc), Daniel Levasseur (Lyne Gingras), Richard Levasseur (Steven Maguire), ses filleul(es) Maryse Levasseur, Dominique Frenette, Luc Frenette, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier l'équipe d'intervenants du CLSC Longueuil-Ouest pour leur dévouement et implication.La famille recevra les condoléances le vendredi 25 août 2023, de 15 h 30 à 17 h 00 et de 19 h 00 à 21 h 00 et le samedi 26 août 2023, de 9 h 00 à 10 h 30 à la :Une cérémonie sera célébrée le samedi 26 août 2023 à 11 h 00, en l'Église St-Jean Vianney, 2151 rue Saint-Georges, Longueuil, Qc, J4K 4A7.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la SLA du Québec, https://sla-quebec.ca/