CHEVANELLE, Louise



À son domicile, le 28 juillet 2023 à l'âge de 73 ans, nous a quittés Mme Louise Chevanelle, épouse de feu André Jetté.Elle laisse dans le deuil ses deux filles adorées : Marie-Hélène (Lesly Chrispin) et Catherine (Antoine Desjardins), ses petits-enfants : Laurence, Alexandra, Édouard et Adrien.Elle était la soeur de Serge (Lyne Cormier) et feu Gaétan (Line Ménard, sa grande amie et soeur de coeur).Elle laisse également derrière elle ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents, amis et en particulier Jean-Pierre Roy (Ti-Bi) ainsi que ses amies golfeuses.La famille désire remercier sincèrement son infirmière Vicky Arès et Dre Marie-Frédérique Montel pour leur accompagnement exceptionnel.La crémation et les arrangements funéraires ont été confiés au :Tél: 450-372-4498 Téléc.: 450-372-2738complexe@girardot-menard.comLa famille vous accueillera le samedi 26 août à compter de 13h jusqu'à 13h45, suivra un court hommage à 14h pour célébrer sa vie. Afin de souligner son départ dans la joie, la famille vous invite à porter des vêtements colorés.Par la suite, la mise en place au columbarium Girardot se fera en toute intimité.En guise de sympathie à la demande de Louise, nous vous invitons à faire un don à l'organisme de votre choix. Formulaires disponibles à la réception du complexe.