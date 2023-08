Guilbeault en visite dans une Chine où Xi est affaibli

Que le ministre de l’Environnement du Canada, Steven Guilbeault, se rende en Chine constitue en soi une excellente nouvelle, puisque la Chine est un des principaux pollueurs au monde et que des efforts mondiaux doivent être accomplis pour régler ce problème. Cependant, rien ne permet de penser que le Canada infléchira la politique chinoise. La Chine où se rend Guilbeault se rapproche du modèle de la Corée du Nord en raison de la dérive idéologique paranoïaque de Xi Jinping. La préoccupation première du Parti communiste chinois est de demeurer au pouvoir. Et la préoccupation la plus importante de Xi Jinping est de rester à la tête du Parti communiste chinois. Toute la politique de la Chine est subordonnée à ces deux vérités fondamentales.

Or, la mauvaise performance de l’économie de la Chine, qui provient en grande partie des politiques économiques d’inspiration maoïste de Xi Jinping, menace la pérennité à la fois de Xi Jinping et du Parti.

1) Xi Jinping est-il encore responsable de l’économie?

Plusieurs indices laissent penser que Xi a été écarté de la gestion de l’économie. Ainsi des dirigeants dont la formation est loin des absurdités de la soi-disant pensée économique de Xi ont été nommés à des postes clefs. De plus, ces derniers jours, le Conseil des Affaires d’État a émis 24 directives destinées à attirer les investissements étrangers. Il y a quelques mois, c’est Xi Jinping lui-même qui aurait annoncé ces nouvelles directives. Son nom n’a pas même été mentionné dans plusieurs articles qui les annoncent.

2) Comment va l’économie de la Chine?

C’est que l’économie chinoise va mal. Les exportations ont chuté. Les investissements étrangers sont en baisse. Le chômage est très élevé, en particulier chez les jeunes. L’économie est entrée en déflation. La dette atteint des sommets. Mais surtout, la population a perdu confiance en Xi. Alors, plus que jamais, les Chinois épargnent en prévision des jours difficiles.

3) De quoi va discuter Guilbeault?

Guilbeault fera face à un argument familier: il se fera dire que l’amélioration de l’environnement est trop coûteuse pour le moment, étant donné le piètre état de l’économie. Il répondra, avec raison, qu’au contraire, la préservation de l’environnement implique des technologies de pointe qui sont excellentes pour l’économie. Il se fera alors demander d’aider au transfert en Chine de ces technologies de pointe, ce qui est impossible étant donné les politiques américaines de sécurité.

4) L’environnement l’emportera-t-il sur les inquiétudes économiques?

La logique du pouvoir chinois prime sur celle de l’environnement. Au début des années 90, des chercheurs canadiens étaient allés à Pékin pour alerter le gouvernement chinois sur les catastrophes qu’entraîneraient les changements climatiques en Chine. Le gouvernement chinois ne les a pas écoutés, obnubilé qu’il était par la croissance économique. Rien ne permet de croire que le gouvernement chinois a changé. Au contraire, il est plus inquiet que jamais de la performance de l’économie chinoise.

5) Guilbeault obtiendra-t-il quelque chose de la Chine?

Guilbeault ne reviendra probablement pas de Chine les mains vides. Il obtiendra vraisemblablement une coopération renforcée de la Chine dans certains dossiers internationaux. Ce n’est pas rien. Mais pour le reste, il est confronté à des dirigeants maoïstes regroupés autour de Xi et qui ont une vision conquérante du monde. Une vision conquérante de leaders qui craignent de perdre le pouvoir et qui sont prêts à tout pour le garder.