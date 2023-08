Kylie Minogue: Padam Padam lui ouvre les portes de Las Vegas

En 35 années de carrière, Kylie Minogue a conquis l’Europe, l’Asie et l’Australie où elle règne dignement à titre de princesse de la pop. Mais l’Amérique du Nord a toujours résisté à son charme... jusqu’à maintenant. Portée par son mégasuccès international Padam Padam, la chanteuse s’apprête à s’installer sur la Strip de Las Vegas dans le cadre de sa toute première résidence.

Padam Padam... impossible de ne pas hocher la tête ou taper du pied dès que retentissent les premières notes de ce mégasuccès de Kylie Minogue. Lancé en grande pompe le printemps dernier, le titre est rapidement devenu viral, le vidéoclip – et les memes – ayant soufflé les braises de ce hit. Mais surtout, il a permis à la star australienne de se tailler une place dans les palmarès de la planète entière, notamment en Amérique du Nord.

Un véritable exploit pour la chanteuse ; car si elle est adulée – vénérée, même – dans le monde entier, les États-Unis et le Canada semblent avoir longtemps été immunisés contre sa pop vitaminée et accrocheuse.

Certes, elle y a connu quelques succès : Can’t Get You Out of My Head résonne toujours sur nos pistes de danse et ondes radiophoniques. Les plus nostalgiques ne se lassent pas non plus de sa reprise du classique The Loco-Motion, chanson qui a lancé la carrière de l’Australienne à la fin des années 1980. Bref, son nom est familier dans certains cercles, auprès de certains publics.

Mais l’Amérique du Nord n’a pas officiellement reconnu son statut de star. Et tout porte à croire que le vent est sur le point de tourner.

Plus intime

Kylie Minogue posera donc ses pénates dans la Cité du vice dès novembre, où elle inaugurera le Voltaire, la nouvelle salle de spectacles du complexe hôtelier The Venetian.

Capable d’accueillir un millier de personnes par représentation, celle-ci est résolument plus intime que les amphithéâtres et stades européens qui ont l’habitude d’accueillir la diva australienne.

« L’équipe créative a conçu un environnement où les gens peuvent se lever et danser à leur table et profiter de la soirée. C’est ce qu’est le Voltaire, et je suis impatiente de me produire dans cet endroit intime et excitant », a annoncé Kylie Minogue par voie de communiqué.

À quoi s’attendre de ce nouveau spectacle ?

Les menus détails n’ayant pas encore été dévoilés, on ne peut que spéculer quant au programme de la soirée. On se doute bien que la chanteuse revisitera ses hits – Spinning Around, Better the Devil You Know, On a Night Like This et autres Je ne sais pas pourquoi résonneront dans les haut-parleurs. Mais quelle portion de la soirée sera consacrée à Tension, le nouvel album de Kylie Minogue attendu en septembre ? Nul ne sait.

Une chose est toutefois certaine : la diva australienne en mettra plein la vue. Pour ce faire, elle a retenu les services de Derek McLane, scénographe ayant travaillé, entre autres, sur l’adaptation scénique de la comédie musicale Moulin Rouge !, la cérémonie des Oscars et différentes éditions du prestigieux Met Gala.

Un nom synonyme de strass et d’opulence, quoi.

♦ L’album Tension sera lancé le 22 septembre. La résidence de Kylie Minogue à Las Vegas s’amorcera quant à elle le 3 novembre.