La dernière bébelle de Trudeau en immigration

On pourrait les décrire comme des hippies post-modernes, les professionnels globalisés de la post-pandémie.

Leur boulot au bout du clavier, ils sillonnent le monde au gré des saisons tout en travaillant. Certains sont contractuels, d’autres récoltent tout simplement les fruits du télé-travail délocalisé.

Qui n’y a pas rêvé ?

Travailler sur une plage de Bali, ou passer l'hiver en Italie à apprivoiser ses marchands, son charme et ses recoins tout en gagnant sa vie.

C’est le nec plus ultra des dernières tendances.

Pas surprenant que le gouvernement Trudeau ait lancé l’idée de courtiser ces nomades numériques.

Séduisant ? Certes. Mais sur le fond c’est la pire des idées, tous les défauts de l’immigration sans les bénéfices.

Veau d’or

L’idée n’est pas originale. Dès l'automne 2022, plusieurs pays européens ont lancé la dernière née des grandes séductions en offrant des visas spéciaux à ces professionnels en quête d’une meilleure qualité de vie à moindre coût.

La Grèce, par exemple, y a vu une façon de se vendre comme un «protoype d’ouverture sur l’extérieur» pour devenir un «pôle d'attraction pour les investisseurs étrangers et les nouvelles technologies.»

Exactement le genre de marketing auquel aspire le gouvernement Trudeau. Sa future « Stratégie pour les talents technologiques du Canada » en fait foi.

Le but du projet est de ne pas se contenter de «pourvoir les emplois recherchés aujourd’hui» mais d’attirer les personnes comptant les compétences nécessaires pour l’économie de demain. Bien sûr les travailleurs itinérants des hautes technologies, forment un bassin idéal.

D’ailleurs, pas besoin de programme spécial pour attirer ces nomades du bonheur dépaysé. Ils peuvent déjà venir s'installer au Canada 6 mois par année sur un visa de touristes.

Fléau

«Vous êtes nouveau dans la ville ? Vous travaillez à distance ? Vous êtes un putain de fléau et les locaux vous détestent. Partez !» Voilà le message sans équivoque des citoyens de Mexico, rapportait récemment le Los Angeles Times.

Les 1,6 millions d’Américains qui se sont installés à Mexico depuis 2021 représente peut-être un cas extrême, mais le phénomène est le même partout.

Pourquoi ? Les nomades numériques font bondir les prix des loyers, transforment le tissu social des quartiers où ils s'installent.

À Lisbonne, les loyers ont augmenté de 50% depuis 5 ans. Les jeunes n'ont plus les moyens de s'y installer.

Partout pareil, les appartements bons marché d'hier sont accaparés par les migrateurs numériques. D’ailleurs, ils n’ont pas envie de devenir mexicains, portuguais, thailandais ou grecs. Il consomment la beauté bon marché de ces lieux, sans plus.

Le gouvernement Trudeau répondra que l’objectif est de les convaincre de rester, de leur offrir une voie rapide vers la résidence permanente afin d’augmenter le bassin de travailleurs ultra-qualifiés au pays.

Pour un gouvernement qui rêve d'un pays post-national, l'idée n'est pas sans charme. Mais qu'en est-il des conséquences ? Veut-on vraiment un Montréal dépossédé des montréalais ? L’âme de Québec survivrait-elle à un afflux permanent de touristes du travail ?

Et que dire de Saguenay ? Rimouski et Rivière-du-Loup ? Car entendons-nous, ces nomades recherchent la beauté et la paix à bas prix. Ce n’est pas à Vancouver et Toronto qu'ils vont la trouver.