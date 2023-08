La télé, un trip de gang pour Bryan Audet

Pour Bryan Audet, quand la télé est allumée, l’occasion est trop belle de se rassembler, de vivre des émotions ensemble, en famille ou entre amis. C’est ainsi qu’il s’est bâti une véritable collection de souvenirs associés au petit écran.

Bryan, quelles sont les émissions jeunesse qui t’ont marqué ?

Photo tirée de IMDB

J’ai beaucoup aimé La maison de Ouimzie. J’ai adoré Babar l’éléphant. Né en 1991, j’ai été de la génération qui a vu revivre ou renaître Passe-Partout. J’ai capoté là-dessus à un autre niveau [...] Aussi, mes parents avaient acheté un paquet de cassettes chez Club Price avec leurs vieilles émissions. J’ai donc capoté sur La Souris verte, Fanfreluche et Nic et Pic en ballon. Et Les mystérieuses cités d’or. Ah ! J’essaie que mon fils [Léon] embarque là-dedans.

Photo tirée de IMDB

Est-ce que tes plus beaux souvenirs ont été partagés en famille ou vécus seul ?

Ce sont vraiment des moments partagés. Ma blonde a fait partie du Bye Bye et les années où elle y était, on se rassemblait avec sa famille pour regarder ça en gang, rire tout le monde et être fier d’elle. Ce sont de solides souvenirs. J’ai aussi des soirées électorales, avec une caisse de bière et des amis. On n’a pas tous voté pareil, mais on était ensemble et on suivait ça.

Y en a-t-il un qui les surpasse tous ?

Mon moment des moments, parce que ça créait une tradition familiale, c’était La fureur, tous les vendredis soirs. J’allais patiner après l’école, mon père venait me chercher à la patinoire du village, on embarquait dans le char, on écoutait La fureur à la radio si on manquait le début. Quand j’arrivais à la maison, ma mère avait fait cuire une pizza congelée et des ailes piquantes. Ma sœur, ma mère, mon père et moi, on mangeait dans le salon, sur la petite table du milieu.

Photo tirée de Facebook, Les Meilleures Series D’hier À Aujourdhui

En tant que papa, souhaites-tu que la télé soit rassembleuse chez toi ?

Oui. Et Chanteurs masqués a créé ça chez nous comme chez bien des familles. En plus, ma blonde a gagné l’an passé. Les enfants avaient beaucoup accroché durant la saison 1 avec la Poutine d’Annie--- Brocoli et le Gâteau d’Alexandre Despatie. La saison dernière, quand mon fils a vu que ce n’était pas la Super Loutre qui gagnait, même s’il savait que c’était ma blonde la Reine du jour et de la nuit, il aurait voulu que la Super Loutre gagne.

Y a-t-il un personnage que tu aurais aimé jouer pour les enfants ?

J’adorerais faire de la télé jeunesse. J’aime la télé jeunesse, je trouve ça le fun de parler aux jeunes. J’ai été un mégafan de Dans une galaxie près de chez vous. Tu me donnes un petit rôle là-dedans et je capote ma vie. Flavien Bouchard [joué par Claude Legault] était mon héros. C’est un antihéros tellement valeureux.

Bryan Audet continue sa participation à Sucré salé à TVA. Il anime également les week-ends sur les ondes de Rouge. À compter du 14 août, il commencera un blitz de répétitions pour la comédie musicale La famille Addams qui sera présentée dès le 19 octobre à Montréal (lafamilleaddams.com). De plus, il débarquera dans l’équipe de C’est juste de la TV dès cet automne, sur ICI ARTV.