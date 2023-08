L’acteur de Broadway dans la comédie musicale «Mamma Mia», Chris Peluso, décède à l’âge de 40 ans

Chris Peluso, l’acteur de Broadway connu pour avoir participé aux plus grands succès des comédies musicales américaines, telles que «Mamma Mia» ou «Wicked» s’est éteint à l’âge de 40 ans, le 15 août dernier, laissant le monde de la comédie musicale américaine complètement bouleversé.

Le département de musique de l’Université de Michigan, où il avait étudié, a annoncé son décès vendredi,

«Le Michigan Musical Theatre a le cœur brisé d’annoncer le décès de l’un des membres de sa famille et ancien élève : l’affectueux, charismatique et divinement doué Chris Peluso. Nous sommes de tout cœur avec sa famille», peut-on lire sur la publication de l’Université.

L’an dernier, Chris Peluso avait dû arrêter de jouer sur scène, en raison de son trouble mental, le schizo-affectif qui le hantait. Cette maladie lui causait des épisodes de «paranoÏa invalidante». Ses amis avaient créé un Gofundme pour financer le traitement. Plus de 25 000$ avait été amassé pour le comédien. En novembre dernier, il a pu retourner sur scène.

Les causes de sa mort n’ont pas été dévoilées. Non seulement il laisse en deuil le monde de la comédie musicale américaine, mais également sa femme et ses deux jeunes enfants.