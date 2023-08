Le collège Laval lui a permis de jouer avec le CH

L’ancien défenseur du Canadien, Pierre Bouchard, surnommé « Baby Butch », est né à Longueuil. Cela a été un grand honneur pour lui de suivre les traces de son père, Émile Bouchard, l’ancien capitaine du Tricolore et membre du Temple de la renommée, dont le numéro 3 a été retiré par le club.

Quand il était jeune, c’était une tradition pour les familles aisées d’inscrire leurs enfants comme pensionnaire dans un collège privé. Le samedi, Pierre assistait aux pratiques du Canadien avec son père.

Son sport favori est sans aucun doute le hockey, mais suivi de près par le baseball. Son père, dans les 1950, était le président de l’équipe de baseball les Royaux de Montréal qui était affiliée aux Dodgers.

L’un des plus beaux moments de sa jeunesse, c’était ses étés assis dans les estrades du Stade Delorimier en train de voir jouer les Royaux. Il avait 9 ans, avec sa casquette des Royaux sur la tête et son gant de baseball dans la main, anticipant d’attraper une fausse balle.

Après avoir remporté sa première de cinq coupes Stanley, son père, un pince-sans-rire, qui a remporté la coupe en quatre occasions, lui a dit « maintenant, tu dois en gagner une autre ».

Tu te rendais à la patinoire en patins.

J’avais cinq ans et pour me rendre à la patinoire, je portais mes patins. Une fois arrivé à la patinoire, les patins n’étaient pas trop aiguisés.

Tu as fait ton école primaire au Collège Durocher à Saint-Lambert.

J’étais inscrit comme pensionnaire. Je me rendais à la maison le dimanche matin et je devais retourner au Collège le soir même. Mes parents m’ont expliqué qu’ils faisaient des sacrifices pour m’inscrire à une école privée pour m’assurer d’avoir une bonne éducation. J’avais cinq ans et je n’ai pas apprécié leur décision.

Au collège, est-ce que tu jouais au hockey ?

Non, car la patinoire extérieure n’était pas souvent en bonne condition. Une année, mon père et quelques joueurs du Canadien ont disputé un match sur la patinoire de l’école. Jean-Pierre Léger, des Rôtisseries St-Hubert, était mon collègue de classe.

Jouais-tu des instruments de musique ?

Au Collège Durocher, je n’aimais pas mes cours de piano, mais plus tard au Collège Bourget, j’ai joué du saxophone et de la trompette, mais pas trop longtemps. Cependant, j’aimais patiner dans la cour familiale.

Le Collège Bourget à Rigaud.

Le premier mois, mes études allaient bien, mais les dirigeants du Collège m’avaient inscrit en élément latin qui était en réalité une 8e année. Alors, j’ai sauté ma septième année.

Ton père a confisqué tes patins.

Après le premier mois, mes études se sont tellement détériorées que j’ai fait un retour en 7e année. Mon père m’a alors confisqué mes patins.

Qu’est-ce que tu as fait ?

J’ai alors emprunté les patins de l’un de mes amis et je patinais sur la patinoire du collège avec une cagoule sur la tête qui cachait mon visage.

Ton séjour n’a pas été d’une longue durée au Collège Bourget.

J’étais indiscipliné et je ne prenais pas mes études au sérieux. Pour mieux vous faire comprendre ce que l’avenir me réservait au collège, on retournait chez nous pour quelques jours au mois de novembre, durant la période des fêtes et à Pâques.

Le retour chez vous.

Autant les dirigeants de l’école étaient contents que je m’inscrive au mois de septembre, autant ils ont été heureux quand j’ai quitté à Pâques.

Tu as joué jusqu’au niveau bantam à Longueuil.

Je jouais au hockey et j’ai connu du succès avant de fréquenter le Collège Laval, encore comme pensionnaire. Au collège, mes entraîneurs étaient Rolland Bleau et, comme adjoint, Gerry Guy.

Le Collège Laval fut un point tournant pour toi.

N’eût été mon séjour au collège Laval, je n’aurais jamais joué avec le Canadien. À l’âge de 16 ans, j’ai été un choix de première ronde du Canadien tout comme mon coéquipier, Marc Tardif, qui a été repêché quelques années plus tard. Pierre Jarry, qui évoluait avec nous, s’est retrouvé avec les Red Wings de Detroit.

As-tu fait d’autres sports ?

Oui le baseball, le tennis et la pêche au lac Raymond, à Val-Morin. À l’Estérel, j’ai fait du ski nautique avec Pierre Plouffe avant qu’il devienne champion du monde.

Ton père voulait que tu apprennes l’anglais.

Au lac Raymond, la majorité des jeunes étaient des anglophones. La première fois qu’ils m’ont dit « Get in the boat, we are crossing the lake », je n’ai pas compris. J’ai dû traverser le lac à la rame en chaloupe. La deuxième fois, j’ai compris.

Le journaliste Guy Émond t’a beaucoup encouragé.

J’évoluais pour le Canadien Junior. Il me louangeait tellement que je suis devenu un joueur populaire auprès des partisans. L’entraîneur-chef, Roger Bédard, a joué un rôle primordial dans ma carrière.

Quels ont été tes premiers emplois ?

J’étais cuisinier à l’Hôtel Estérel sous les ordres du réputé chef Marcel Kretz. Ensuite, j’ai travaillé un été sur les camions de la brasserie Molson avec l’excellent joueur de hockey Claude Piché et Cléo Saint-Vincent. Les deux étés qui ont suivi, j’ai travaillé comme représentant des ventes à la Brasserie Labatt.

Quelle a été l’influence de tes parents ?

Mon père, Émile me disait que c’était important de faire mes études et de travailler. Ma mère, quand j’étais plus jeune, était presque toujours enceinte, pendant près de cinq ans sauf une année. Le curé l’avait réprimandée et ce fut le début de la fin pour le curé, nous avons changé de paroisse.

Tu as deux magnifiques enfants.

Je suis choyé. Ma fille Sophie est une comptable agréée tandis que mon fils Émile est un conseiller financier. Je suis grand-père de cinq merveilleux petits enfants.

Il y a toujours un bon golfeur dans une famille.

Chez nous, c’est ma conjointe de maintenant 20 ans, Lynne Lévesque, avec qui je veux terminer le reste de mes jours.