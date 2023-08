Rentrée cinéma : les 20 films les plus attendus de l’automne

À moins que la grève des acteurs et des scénaristes ne vienne brouiller les cartes, les prochains mois s’annoncent chargés dans les salles de cinéma. De la suite de Dune au second volet des aventures du superhéros Aquaman, voici 20 films à surveiller cet automne.

Le Justicier 3

1er septembre

Photo fournie par Sony Pictures

Denzel Washington reprend le rôle du justicier Robert McCall dans ce troisième film de la saga réalisé par son complice de longue date, le cinéaste Antoine Fuqua. Ayant renoncé à son ancienne vie d’assassin du gouvernement, Robert McCall éprouve désormais des remords par rapport à certains de ses actes commis dans le passé.

Le mariage de l’année 3

8 septembre

Photo fournie par Entract Films

Vingt et un an après le succès surprise de sa comédie Le mariage de l’année (My Big Fat Greek Wedding) et sept ans après avoir offert une suite un brin décevante, la comédienne canadienne Nia Vardalos se glisse pour la troisième fois dans la peau de son personnage de jeune femme d’origine grecque qui tombe amoureuse d’un enseignant américain (incarné par John Corbett). Dans ce nouveau film, le couple se rend à une réunion de famille en Grèce.

Mystère à Venise

15 septembre

Photo fournie par Disney

Après Le crime de l’Orient-Express (2017) et Mort sur le Nil (2022), l’acteur et réalisateur Kenneth Branagh revisite à nouveau l’œuvre d’Agatha Christie en portant à l’écran le roman La fête du potiron, paru en 1969. Dans Mystère à Venise, le célèbre détective Hercule Poirot (toujours incarné par Branagh) doit enquêter sur un meurtre survenu pendant une séance de spiritisme dans un vieux palais de Venise apparemment hanté.

Les Sacrifiés 4

22 septembre

Photo fournie par Cineplex Pictures

Sylvester Stallone et sa bande de vétérans musclés reprennent du service dans ce 4e volet de la saga des Sacrifiés (Expendables), qui a connu un succès monstre au box-office au début des années 2010. Jason Statham, Dolph Lundgren et Randy Couture sont de retour dans cette nouvelle aventure, aux côtés de nouveaux personnages interprétés notamment par Megan Fox et le rappeur 50 Cent.

Décadence X

29 septembre

Photo fournie par Cineplex Pictures

Les amateurs de films d’horreur attendent certainement avec impatience la sortie de ce 10e volet de la saga d’épouvante créée par le réalisateur James Wan en 2004. Selon le synopsis fourni par les studios Lionsgate, l’intrigue du nouveau film se déroulera entre les événements de Décadence 1 et 2, alors que le tueur en série John Kramer (Tobin Bell) se rend au Mexique à la recherche d’un remède pour son cancer. C’est Kevin Greutert (Décadence 4) qui signe la réalisation du nouvel opus.

La Pat’ Patrouille : la super patrouille

29 septembre

Photo fournie par Entract Films

Deux ans après la sortie du premier film, qui a récolté près de 150 M$ au box-office mondial, la célèbre Pat’ Patrouille revient au cinéma dans un second long métrage d’animation adapté de la série télé à succès. Dans cette nouvelle aventure réalisée par Cal Brunker (qui a aussi signé le premier film), les chiots se transforment en super patrouille après avoir acquis de nouveaux super pouvoirs.

La note américaine

6 octobre

Photo fournie par Apple TV

Lancé au Festival de Cannes en mai dernier, ce western réalisé par le légendaire Martin Scorsese (Taxi Driver, Les Affranchis) bénéficiera d’une sortie en salle début octobre avant d’atterrir sur la plateforme Apple TV+ quelques semaines plus tard. Réunissant à l’écran Robert De Niro et Leonardo DiCaprio, deux acteurs fétiches du célèbre cinéaste américain, La note américaine (Killers of the Flower Moon en version originale anglaise) relate l’enquête du FBI sur les meurtres de plusieurs membres de la tribu amérindienne des Osages, en Oklahoma, pendant les années 1920.

L’Exorciste : Dévotion

13 octobre

Photo fournie par Universal Pictures

À 90 ans, l’actrice américaine Ellen Burstyn reprend son rôle mythique de Chris MacNeil dans cette nouvelle suite de L’Exorciste, film d’horreur culte du regretté cinéaste William Friedkin sorti il y a exactement 50 ans. Dans ce nouveau chapitre réalisé par David Gordon Green (qui a aussi signé la dernière trilogie de la saga Halloween), Chris MacNeil revivra le vieux cauchemar qu’elle a vécu jadis avec sa fille en tentant de venir en aide à deux jeunes filles possédées par une entité démoniaque.

Dune : deuxième partie

3 novembre

Photo fournie par Warner

Un des films les plus attendus de l’année, ce deuxième volet du diptyque réalisé par le Québécois Denis Villeneuve s’annonce grandiose si l’on se fie à sa spectaculaire bande-annonce dévoilée plus tôt cet été. Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson et Josh Brolin sont notamment de retour dans cette suite de l’adaptation du roman de science-fiction de Frank Herbert. Sorti à l’automne 2021, le premier film de la saga a généré plus de 400 M$ au box-office mondial, en plus de remporter six Oscars.

The Holdovers

10 novembre

Photo fournie par Focus Features

Vingt ans après la sortie de la comédie À la dérive, le cinéaste Alexander Payne refait équipe avec l’acteur Paul Giamatti pour ce nouveau film qui sera lancé au Festival de Toronto le mois prochain. Giamatti y incarne un professeur mal-aimé d’une école préparatoire de la Nouvelle-Angleterre qui doit passer ses vacances de Noël à surveiller les élèves restés sur le campus.

Les Marvel

10 novembre

Photo tirée du site de Entertainment Weekly

Difficile d’imaginer une rentrée cinéma sans un nouveau film des Studios Marvel. Cette nouvelle production réalisée par Nia DaCosta (Candyman : le spectre magnifique) sera centrée sur le personnage de Carol Danvers, alias Capitaine Marvel (Brie Larson), qui formera cette fois-ci un trio de superhéroïnes avec Ms. Marvel (Iman Vellani) et Monica Rambeau (Teyonah Parris).

Next Goal Wins

17 novembre

Photo fournie par Walt Disney

Taika Waititi, le réalisateur du charmant Jojo Rabbit, plonge dans l’univers du soccer avec cette comédie inspirée de l’histoire vraie de l’équipe des Samoa américaines qui a été battue 31 à 0 pendant les qualifications pour la Coupe du monde 2002. Michael Fassbender incarne l’entraîneur qui aura la mission de remettre l’équipe sur les rails après cette défaite humiliante. Next Goal Wins sera présenté en première mondiale à Toronto au début septembre.

Hunger Games : la ballade du serpent et de l’oiseau chanteur

17 novembre

Photo fournie par Lionsgate

Adapté du roman du même titre de Suzanne Collins, cet antépisode de la populaire saga Hunger Games relate la jeunesse du personnage de Coriolanus Snow (Tom Blyth), futur président tyrannique de Panem qui était campé dans la trilogie par l’acteur canadien Donald Sutherland. Francis Lawrence, le réalisateur des trois derniers films de la franchise, est aux commandes de ce nouveau long métrage.

Thanksgiving

17 novembre

Capture d’écran Dimension Films

Un film basé sur une fausse bande-annonce ? Pourquoi pas ? En 2007, le cinéaste Eli Roth avait titillé les amateurs de slashers (un sous-genre horrifique) en réalisant la bande-annonce de Thanksgiving, un faux film mettant en scène un tueur en série qui sévissait pendant la fête de l’Action de grâce. Seize ans plus tard, cette fausse bande-annonce conçue pour le projet Grindhouse de Quentin Tarantino et Robert Rodriguez a été transformée en un vrai long métrage mettant en vedette Patrick Dempsey et Gina Gershon.

Les Trolls 3 : nouvelle tournée

17 novembre

Photo Universal Pictures

La célèbre famille multicolore est de retour dans un nouveau film d’animation musical mettant en vedette les voix de Justin Timberlake, Camila Cabello et Anna Kendrick. Ce troisième volet a été réalisé par Walt Dohrn, qui avait aussi signé les deux premiers films de la franchise.

Napoléon

22 novembre

Photo fournie par Apple TV+

Plus de 20 ans après la sortie de Gladiateur, le vétéran cinéaste Ridley Scott a retrouvé Joaquin Phoenix pour le tournage de ce nouveau drame historique qui relate le parcours de Napoléon Bonaparte, premier empereur de France. L’acteur de 48 ans oscarisé il y a trois ans pour son rôle dans Joker prête ses traits à Napoléon tandis que Vanessa Kirby se glissera dans la peau de sa première épouse, Joséphine.

Wonka

15 décembre

Photo fournie par Warner

Les fans de Timothée Chalamet devraient en avoir pour leur argent cet automne. Un mois après la sortie de Dune : deuxième partie, le populaire acteur franco-américain enfilera le costume de Willy Wonka, dans ce film de Paul King (Paddington), un antépisode de Charlie et la chocolaterie qui s’intéresse à la jeunesse du célèbre personnage créé par le romancier Roald Dahl.

Aquaman 2

20 décembre

Photo fournie par DC Entertainment

Prévue initialement pour décembre 2022, la sortie de cette suite des aventures du roi des eaux devrait finalement avoir lieu à la fin de l’année, quelques jours avant Noël. Jason Momoa reprend évidemment le rôle d’Aquaman aux côtés notamment d’Amber Heard, de retour sous les traits de la princesse Mera.

Ferrari

25 décembre

Photo fournie par Entract Films

Le réputé cinéaste Michael Mann (Heat, Collatéral) est de retour au cinéma avec ce drame biographique qui relate la vie d’Enzo Ferrari, le célèbre pilote de course italien qui a fondé la Scuderia Ferrari. C’est Adam Driver qui prête ses traits à Ferrari, entouré notamment de Penélope Cruz, Patrick Dempsey et Shailene Woodley.

La couleur pourpre

25 décembre

Capture d’écran Warner Bros

Près de 40 ans après la sortie de sa première adaptation cinématographique réalisée par Steven Spielberg, le roman d’Alice Walker s’offre une nouvelle version basée sur la comédie musicale du même titre qui a fait fureur à Broadway pendant de nombreuses années. La couleur pourpre relate le quotidien de deux jeunes femmes afro-américaines qui doivent lutter contre le racisme et la violence conjugale, au début des années 1900. C’est le cinéaste et musicien Blitz Bazawule (Black is King) qui signe la réalisation de cette adaptation musicale de l’œuvre d’Alice Walker.