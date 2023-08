L’heureux désastre

Je joue mal, c’est une peur, affreux. Le pire défaut au golf, c’est de lever la tête avant l’impact du bâton avec la balle. Moi, je m’en suis fait une spécialité. Dérèglement dramatiquement total. Le pire, c’est que j’ai dû jouer quatre tournois en 5 jours, dont un à Roberval en compagnie du phénomène Réal Verreault, un homme extraordinaire qui, en juin dernier, célébrait rien de moins que ses 100 ans. Et je me demande s’il n’est pas plus en forme que moi.

Roberval la conviviale m’a permis de revoir mon vieux chum, l’ancien ministre Denis Lebel, retraité mais aussi directeur du club de golf de St-Prime. Il aura toujours la frustration de ne pas avoir été assez insistant pour que le pont Champlain devienne le pont Maurice-Richard. Surtout que le magnifique pont au-dessus de la rivière Detroit est devenu le pont Gordie-Howe. Merci quand même pour le pont, Denis.

Au tournoi des Jeunesses musicales, j’ai joué avec une étudiante en médecine, mais aussi une virtuose qui, au violon, remporte des prix de façon incroyable tant aux États-Unis qu’au Canada. Émélie Auclair, 23 ans, de l’Ancienne Lorette, frappe aussi la balle comme une petite déesse. J’étais gêné.

UNE PAUSE

Au tournoi de Procure (lutte contre le cancer de la prostate) qui avait lieu au magnifique Balmoral, je me suis réconcilié avec Pierre Gervais qui, dans son livre, n’a pas été tendre envers mon ami Dominique Ducharme. En soirée, j’ai animé, on a bien ri, mais je n’ai pas mieux joué.

Au tournoi de Serge Savard, j’étais l’invité de la méga entreprise de distribution de matériaux de construction Lefebvre et Benoit. La directrice des ventes, Sélèna Valois m’a donné une leçon. Serge a remis un chèque de plus de 1,4 million aux athlètes-étudiants de l’Université de Sherbrooke. Stupéfiant!

Cette semaine, du golf? Non, merci. J’aime mieux piocher dans le jardin.

