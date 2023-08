Macky Tall vend sa luxueuse résidence de Westmount

Tous les jours, des centaines de propriétés changent de main au Québec, la plupart sans qu’on puisse en connaitre les fins détails. C’était avant qu’on s’y intéresse... Voici les dernières transactions qui ont retenu notre attention.

On le savait déjà parti aux États-Unis. Nous apprenons maintenant que l’ex-numéro 2 de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Macky Tall, vient de vendre sa luxueuse résidence de Westmount.

Selon les documents consultés par Le Journal, le couple formé de Macky Tall et Nancy Rodgers a vendu sa résidence du 4326, avenue Westmount, le 21 juillet dernier. Montant de la vente: un peu plus de cinq millions de dollars (5 050 000$, précisément), soit environ deux fois et demie le prix payé par le couple, seulement six ans plus tôt.

On se rappellera qu’en 2020, la candidature de Charles Emond, actuel PDG de la CDPQ avait été préférée à celle de M. Tall par le gouvernement Legault, en dépit de la recommandation contraire [favorable à M. Tall] du comité de sélection du conseil d’administration.

Encaissant le revers, M. Tall est demeuré en poste jusqu’à ce qu’il soit rapidement recruté, la même année, comme président du groupe d’infrastructures mondiales de Carlyle Group, une société de gestion de Washington, spécialisée dans le capital-investissement.

Photo Chantal Poirier

Ne restait plus qu’à vendre la demeure, construite en 1926, pour que le départ du gestionnaire, père de trois enfants, soit complet... Construite en 1926, cette résidence avait été achetée par le couple en 2017, pour la somme de 1,92M$.

Six ans plus tard, probablement aidée par d’importantes rénovations, la même adresse est parvenue à trouver preneur pour 2,6 fois le prix payé à l’origine, et 46% au-dessus de son évaluation municipale.

Google Earth

Au dernier rôle d’évaluation, la valeur de cette résidence a été établie à 3 458 900$. C’est 32% de plus que son évaluation de 2,62M$, trois ans plus tôt. Des droits de mutation de 155 128$, payables à la Ville de Westmount, s’ajoutent au prix de la propriété pour les acheteurs.

Macky Tall siège aujourd’hui au conseil d’administration de la Banque Nationale du Canada et de WSP Global ainsi qu’au comité des investissements de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. Auparavant, il a aussi été coprésident du comité consultatif du Mécanisme mondial de financement des infrastructures de la Banque mondiale.

Extrait de la chronique immobilière hebdomadaire du Journal. Vous avez vent d’une transaction d’intérêt, n’hésitez pas à la communiquer à martin.jolicoeur@quebecormedia.com.