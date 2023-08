[PHOTO] Malte et les Trois Cités

Une erreur de réservation m’a mené à la découverte des Trois Cités de Malte. Sur le moment, cette situation m’a plutôt contrarié. Après coup, ce voyage s’est avéré une véritable révélation. Au lieu de résider à La Valette comme le plan initial le prévoyait, je me suis retrouvé à Il-Birgu (Città Vittoriosa), l’une des Trois Cités fortifiées. J’ai aussi visi-té les deux autres, Bormla (Città Cospicua) et L-Isla-Senglea (Città Invita).

Mes premières balades dans cet ensemble urbain furent une immersion inoubliable dans un autre monde. Loin des rues très achalandées de la capitale maltaise, ces petites cités à échelle humaine nous plongent dans le quotidien de gens qui vivent dans une atmosphère hors du temps. Chacune possède son originalité et ses charmes. Les rues secondaires sont calmes et étroites, mais surtout, spectaculaires ! Bien évidemment, les classiques balcons maltais, colorés et sculptés, ornent avec splendeur la plupart des bâtiments du plus petit État de l’Union européenne.

En prévision de ma photo, je me suis rendu sur la pointe de Il-Birgu au pied des fortifications du fort Saint-Ange. Cette forteresse a résisté aux attaques ennemies et fait partie maintenant du patrimoine militaire. Au sommet, l’utilisation de mon drone révèle une perspective impressionnante d’une partie des Trois Cités.

Appareil : Mavic Mini Pro 3

Objectif : 24 mm

Exposition : 1/500 s à F/1.7

ISO : 100