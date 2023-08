Plage en ville

Santa Fe est un petit village à l’ouest de Havane, à une vingtaine de kilomètres du centre. Une vingtaine de minutes en ligne droite, en empruntant la prestigieuse avenue à quatre voies de Miramar, séparées d’un terre-plein, la Quinta avenida, bordée de maisons colossales, qui abritent bien souvent de riches ambassades et des résidences d’ambassadeurs ou du personnel d’organisations internationales, aussi des écoles et des jardins d’enfance.

Photo Jacques Lanctôt

Avant d’arriver à Santa Fe, on aura traversé une autre petite localité des plus charmantes, Jamainitas, dont je vous ai déjà parlé, fief de l’artiste José Rodriguez Fuster, une sorte de Picasso des Caraïbes — d’autres parlent d’un Gaudi tropical —, sculpteur, muraliste et céramiste qui a littéralement couvert son patelin de son imaginaire des plus fantaisiste et extravagant, 100% cubain, à tel point qu’on surnomme cet endroit Fusterlandia. Il s’agit d’un « work in progress », une œuvre d’art public en constante évolution, un pays des merveilles qui émerveille aussi bien les enfants que les adultes. Cet arrêt facultatif vous réjouira et vous préparera à une autre réalité cubaine : la plage en famille.

Photo Jacques Lanctôt

El Laurel (Le Laurier) est un centre récréatif familial situé en bordure de la route, tout près de la Marina Hemingway, dans la localité de Santa Fe. Aucun droit d’entrée. L’ambiance y est à la fête et la musique y contribue largement comme partout à Cuba. Mais, rassurez-vous, ce n’est pas une discothèque — même si vous pouvez vous laisser aller à esquisser quelques pas de danse sur une musique de salsa ou des chansons romantiques —, mais bien un endroit où l’on va, en famille ou entre amis, pour relaxer en plein air : saucette dans une mer toujours chaude, sans vague, dégustation de bières bien fraîches ou de cocktails variés, et surtout un menu alléchant avec une carte qui offre une bonne gamme de produits de la mer, langouste, crevette, calmar, etc. Le service est attentionné et rapide. Les enfants peuvent profiter d’une aire de jeux, avec trampoline et balançoires. Demandez une table avec vue sur la mer, d’où vous pourrez surveiller votre enfant s’amuser dans une mer peu profonde. Un cadre parfait pour se ressourcer à moins d’une demi-heure de la capitale. El Laurel a aussi un petit frère, à proximité : La Marea, qui offre plus ou moins les mêmes services.

Photo Jacques Lanctôt

L’Équateur dans la mire des narcotrafiquants

Ce dimanche 20 août, auront lieu en Équateur des élections présidentielles anticipées. Le président de droite sortant, l’impopulaire et multimillionnaire Guillermo Lasso, qui devait gouverner jusqu’en 2025, a été forcé de dissoudre l’Assemblée nationale et de décréter de nouvelles élections après avoir été accusé de corruption, au terme de protestations massives. L’Équateur est devenu une plaque tournante du narcotrafic, ce qui a favorisé la création d’une mafia toute puissante.

Photo Jacques Lanctôt

Il y a deux semaines, un des candidats à la présidence, qui se classait troisième dans les intentions de votes, a été assassiné. Cinq jours plus tard, était abattu devant la porte de sa résidence, le chef du parti progressiste Révolution citoyenne, fondé par l’ex-président de gauche Rafael Correa et dont la candidate à la présidence, Luisa González, menait dans les sondages, avant le tragique événement.

Photo Jacques Lanctôt

C’est dans un tel contexte que vont se dérouler les élections présidentielles, alors que le taux d’homicides a quintuplé en cinq ans, atteignant les 26,7 pour chaque tranche de 100 000habitants. Il va de soi que cette violence extrême a pour but de déstabiliser l’électorat et de créer un climat de panique, qui ne favorise en rien l’exercice démocratique du droit de vote, d’autant plus que le président déchu, qui gouverne par décrets, a déclaré l’état d’exception à travers tout le pays. Advenant qu’aucun des candidats n’obtienne la majorité, il y aura ballotage entre les deux premiers et un second tour est prévu. À suivre.