Profit rapide d’un ex-patron du CN à l’Île-des-Sœurs

Moins d’un an après avoir été écarté de la haute direction, le vice-président principal et chef d'exploitation du Canadien National (CN) vient de vendre son appartement de L’Île-des-Sœurs pour la somme de 2,2 millions de dollars, lui permettant, ce faisant, d'engranger un profit substantiel.

Cette copropriété est située au 200 rue Hall, dans l’arrondissement Verdun, à Montréal. Aussi connu sous le nom de Val-de-l’Anse, l’édifice de 124 condos répartis sur 15 étages a été construit en 1988 aux abords du fleuve Saint-Laurent. Les résidents des lieux profitent en outre d'un accès à deux piscines creusées, intérieure et extérieure, et d'un magnifique jardin paysagé au bord de l’eau.

Robert Martin Reilly, mieux connu sous le nom de Bob Reilly, s'était joint au siège social du CN en juin 2019, à titre de vice-président principal et chef de l’exploitation. En novembre dernier, soit après un peu plus de trois ans, il a été démis de ses fonctions pour être aussitôt remplacé par Edmond Harris, un autre doyen de l'industrie ferroviaire (CN, CP, CSX, Illinois Central).

L’appartement 111 qu'a habité M. Reilly avec son épouse, Traci Linn Reilly, avait été acheté en décembre 2020 pour 1 925 000$. Elle avait la particularité d'être dotée de pas moins de trois espaces de stationnement intérieurs, une rareté à Montréal.

Seulement deux ans et demi plus tard, les deux propriétaires originaires du Texas sont parvenus à s’en départir pour 14% de plus, dégageant du coup un gain de 275 000$.

Des droits de mutation de 45 693$, payables à la Ville de Montréal, s’ajoutent au prix de vente de la propriété pour les acheteurs.

