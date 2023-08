Taïwan dénonce 42 incursions d'avions militaires chinois dans sa zone de défense aérienne

Taïwan a déclaré samedi avoir détecté 42 incursions d'avions militaires chinois dans sa zone de défense aérienne depuis que la Chine a annoncé le lancement d'exercices militaires.

Le ministère de la Défense de l'île a déclaré dans un communiqué avoir «détecté successivement» 42 incursions «depuis 09h00 [01h00 GMT]» samedi.

Parmi ces incursions, 26 avions de guerre ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan, a précisé le ministère.

Selon ce même document, huit navires chinois ont également participé aux manœuvres, qui visaient selon Pékin à simuler des «conditions de combat réelles».

Le ministère taïwanais a déclaré que «l'armée nationale surveille et utilise des méthodes de reconnaissance pour contrôler strictement» la situation, ajoutant avoir envoyé des avions et des navires.

La Chine avait annoncé plus tôt samedi avoir lancé «des patrouilles aériennes et maritimes conjointes et des exercices militaires de la marine et de l'armée de l'air autour de l'île de Taïwan», selon l'agence officielle Chine nouvelle, citant un porte-parole de l'armée.

Ces exercices ont eu lieu après que le vice-président taïwanais William Lai s'est arrêté à New York puis à San Francisco avant et après un voyage au Paraguay.